Китайские ученые создали восприимчивых к коронавирусу мышей

Китайские ученые для тестирования вакцин и лекарств создали генно-модифицированных мышей, которые восприимчивы к коронавирусу. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун.

По его словам, обычные животные не могут заразиться коронавирусом. Поэтому для проведения опытов на мышах необходимо с помощью клонирования и редактирования генома «пересадить» им человеческий ген ACE2. Он считает, что только при таком подходе можно объективно судить об эффективности протестированных вакцин и лекарств.

Ранее сообщалось, что российские ученые планируют создать лабораторных мышей для испытания вакцины от коронавируса. По сообщению Роспотребнадзора, главным отличием новой модели от уже существующих в мире должна была стать ее биологическая безопасность. Исследователи рассчитывали, что мыши будут приобретать чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что в потенциале исключало риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии.

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