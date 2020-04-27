В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

Российские ученые создадут лабораторных мышей для испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник, 27 апреля.
Животные будут иметь схожие с человеческими симптомы коронавирусной инфекции.
«Институт биологии гена РАН совместно с ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора приступил к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом. Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS», — говорится в сообщении. Отмечается, что эти модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19.
«Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность — мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Также отмечается, что мыши будут созданы методом трансгенеза (процесс введения человеком либо природой чужеродного гена, называемого трансгеном, в живой организм, — прим. «Ленты.ру»). Однако, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций, исследователи перейдут на систему генного редактирования CRISPR/Cas9.
Первые результаты планируется получить в июне 2020 года.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вакцина от коронавируса должна появиться в России до конца 2020 года. Доклинические испытания планируется начать в июне. «Будем стараться всячески, чтобы это было быстрее — выдать уже готовую вакцину для использования людьми», — пообещал Мантуров.
По последним данным, в мире выявлено 2,97 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 206,5 тысячи человек, 865,7 тысячи человек выздоровели.