В Китае началась вторая стадия испытаний вакцины от коронавируса

Китайские ученые ввели 508 добровольцам экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание Global Times.

Первая стадия клинических испытаний проходила с 16 марта и уже завершилась. Во время нее была проверена безопасность вакцины. 12 апреля началась вторая стадия, призванная подтвердить ее эффективность. Если все пойдет по плану, то в мае произойдет так называемое раскрытие кода: участники исследования узнают, какое лечение получали пациенты.

Китайские ученые разработали рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора, использовав успешный опыт, накопленный при работе над вакциной от вируса Эболы. По словам эпидемиолога Чэнь Вэй из пекинской Военно-медицинской академии, которая руководит исследованиями, данные, полученные на седьмой и 14-й день после инъекции, показали, что вакцина безопасна.

Группа Чэнь Вэй первой перешла ко второму этапу клинических испытаний, опередив других исследователей в Китае и других странах, разрабатывающих вакцину от новой коронавирусной инфекции. «В настоящий момент вакцина может стать одним из самых сильных орудий для подавления коронавируса», — заявила Чэнь Вэй.

В марте сообщалось, что добровольцев, участвующих в испытаниях этой вакцины, разделили на три группы, которым введут различные дозы препарата. После вакцинирования они проведут в карантине 14 дней, а затем в течение шести месяцев будут проходить регулярные медицинские обследования. Исследования продолжатся до 31 декабря.

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,85 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 197,9 тысячи человек, 811,8 тысячи человек выздоровели.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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