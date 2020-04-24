Названы сроки появления вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса должна появиться в России до конца 2020 года. Доклинические испытания планируется начать в июне, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу RT, передает ТАСС.

«Будем стараться всячески, чтобы это было быстрее — выдать уже готовую вакцину для использования людьми», — пообещал Мантуров.

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Ранее в Минздраве объявили, что вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах. Такие сроки назвал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. Он уточнил, что работа над вакциной ведется в двух направлениях. Первый тип вакцины будет действовать непосредственно на сам вирус, второй — предотвращать тяжелое течение заболевания.

За последние сутки новым типом коронавируса в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных превысило 68 тысяч в 85 регионах. С начала эпидемии умерли 615 пациентов, 5568 — выздоровели.

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