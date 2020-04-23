В Европе впервые начали испытывать вакцину от коронавируса на людях

Первые в Европе испытания на людях вакцины от коронавируса начались в Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

В исследовании примут участие более 800 волонтеров, на данный момент средство ввели только первым двум из них. Половина испытуемых получит вакцину от коронавируса, а другая половина — вакцину против менингита. При этом ни один пациент не будет знать точно, какую из них ему ввели. Это позволит добиться максимально достоверных результатов.

Средство разработала группа ученых из Оксфорда всего за три месяца. Профессор вакцинологии Сара Гилберт, которая руководила доклиническими исследованиями, заявила, что очень многого ожидает от этой вакцины.

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«Конечно, нам еще предстоит протестировать ее на людях и собрать информацию. Мы должны продемонстрировать, что она и правда работает и предотвращает заболевание коронавирусом, и только тогда мы сможем массово использовать ее», — добавила она.

Эта же команда исследователей разработала вакцину против ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который также является одним из видов коронавируса.

Ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл в связи с началом производства вакцины в Великобритании рассказал, что их цель — произвести миллион доз вакцины к сентябрю.

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