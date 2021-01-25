Богачи оправились от пандемии гораздо быстрее бедных

Почти во всех странах мира может произойти рост неравенства, что станет рекордом за более чем 100 лет. Об этом говорится в отчете благотворительной организации Oxfam. Богатые люди смогли оправиться от пандемии гораздо быстрее бедных.

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Несправедливая экономическая система дает возможность сверхбогатым накапливать средства во время худшей рецессии со времен Великой депрессии, в это же время миллиарды людей едва сводят концы с концами, отмечают в Oxfam. Организация уверена, что для богатых людей кризис уже закончился. «Совокупное состояние 10 самых богатых людей мира с начала пандемии увеличилось на 540 миллиардов долларов. Этого достаточно, чтобы заплатить за вакцину COVID-19 для всех и убедиться, что пандемия никого не ввергнет в нищету», — сказано в отчете.

Самые состоятельные люди мира смогли компенсировать финансовые потери за девять месяцев. При этом сотни миллионов жителей остались без работы, у беднейших людей восстановление после кризиса может занять больше 10 лет, предсказывают эксперты. Самый сильный удар пришелся на женщин.

Ранее издание Bloomberg высказало противоположную точку зрения. Пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился, отмечается в материале. Снижение неравенства началось еще в 2007 году, но в 2020 году оно оказалось более значительным, подчеркивают эксперты.