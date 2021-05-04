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Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей

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Дженнифер Гейтс
Дженнифер Гейтс
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды прокомментировала развод родителей. В своих Instagram-сторис Дженнифер написала, что «это непростой период для всей семьи».

«Пока я сама пытаюсь разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи», — заявила девушка. Она отметила, что в ближайшее время не собирается раскрывать детали развода и поблагодарила подписчиков за «добрые слова и поддержку», а также за «уважение к частной жизни ее семьи».

Во вторник, 4 мая, Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. По данным издания TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда. По ее словам, их с Гейтсом брак был безвозвратно разрушен. Отмечается, что в документах о разводе не было информации о брачном контракте. При этом ранее супруги заключили договор о раздельном проживании.

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