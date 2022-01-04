Обнародовано мировое соглашение педофила Эпштейна и Вирджинии Джуффре

Американка Вирджиния Робертс-Джуффре, обвинившая принца Эндрю в изнасиловании, получила 500 тысяч долларов за отсутствие претензий к финансисту Джеффри Эпштейну и «другим потенциальным обвиняемым» в 2009 году. Это следует из обнародованного 3 января мирового соглашения, сообщает CNN.

Имя принца в документе не фигурирует. В соглашении отмечается, что оно является «окончательным разрешением» претензии и предназначено для предотвращения судебных разбирательств, при этом не должно толковаться как признание ответственности или вины. Имя принца в документе не фигурирует.

Как заявляет Джуффре, американский финансист Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем Эндрю. По ее словам, данные инциденты имели место между 2001 годом, когда ей было 17 лет, и 2002 годом.

В свою очередь, принц Эндрю отвергал обвинения и даже заявил, что был освобожден от ответственности в соответствии с мировым соглашением 2009 года, заключенным между Джуффре и Эпштейном. По его словам, сам миллиардер настаивал на том, что данное соглашение охватывает «любого человека», на которого Джуффре может подать в суд. В своем заявлении 61-летний сын королевы Великобритании Елизаветы II назвал «необоснованный» иск попыткой женщины «добиться выплаты еще одной компенсации».

Джеффри Эпштейн покончил с собой в возрасте 66 лет в тюрьме Манхэттена в августе 2019 года.