Принц Эндрю попросил американский суд прекратить дело об изнасиловании

Британский принц Эндрю в очередной раз отверг обвинения в сексуальных домогательствах и попросил американский суд отклонить гражданский иск Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении 61-летний сын королевы Великобритании Елизаветы II назвал «необоснованный» иск попыткой женщины «добиться выплаты еще одной компенсации». Адвокаты монаршей особы напомнили, что аналогичный иск женщина уже подавала в 2015 году вместе с еще двумя пострадавшими против финансиста Джеффри Эпштейна и его подруги Гилейн Максвелл. В нем же также упоминался принц Эндрю. По их мнению, тогда Джуффре «предположительно получила миллионы долларов».

Материалы по теме «Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи От короны не уйти Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы

Кроме того, принц Эндрю заявил, что был освобожден от ответственности в соответствии с мировым соглашением 2009 года, заключенным между Джуффре и финансистом Джеффри Эпштейном. По его словам, сам миллиардер настаивал на том, что данное соглашение охватывает «любого человека», на которого Джуффре может подать в суд.

В свою очередь, адвокаты американки восприняли данное заявление как попытку избежать ответственности. Следующее заседание по данному делу назначено на 3 ноября.

38-летняя американская правозащитница Виджиния Джуффре заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, герцог Йоркский, друживший с Джеффри Эпштейном, был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом. Она подала на него в Федеральный суд Манхэттена и требует компенсации. Сам сын Елизаветы II отрицает свою связь с потерпевшей и утверждает, что не помнит ее, несмотря на наличие совместных фотографий в доме Эпштейна. Букингемский дворец также заявил, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с Джуффре, а любые утверждения об обратном являются ложными и безосновательными.

Джеффри Эпштейн покончил с собой в возрасте 66 лет в тюрьме Манхэттена в августе 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.