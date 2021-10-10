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Британская королевская семья отреагировала на обвинения против принца Эндрю

Daily Mail: королевская семья отдалилась от принца Эндрю на фоне скандала с изнасилованием
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Фото: Hannah McKay / Reuters

Члены британской королевской семьи стараются максимально дистанцироваться от принца Эндрю на фоне скандального расследования его причастности к сексуальным домогательствам в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к монаршей семье.

По данным собеседников газеты, дети и внуки королевы Великобритании Елизаветы II пытаются всячески ограничить публичную жизнь 61-летнего принца Эндрю, называя его «угрозой для репутации». Сообщается, что внук королевы принц Уильям, который является вторым в очереди на британский престол, обсуждал с бабушкой и со своим отцом принцем Чарльзом способы отстранить Эндрю от выполнения государственных обязанностей.

«Любое предположение о том, что члены королевской семьи не благодарны публике за существование этого института (королевской семьи, — прим. "Ленты.ру"), любая вещь, которая может заставить общество думать, что старшие члены королевской семьи не благодарны за свое положение, Уильям воспринимает как угрозу», — отметил источник.

При этом, британские таблоиды заявляют, что такого же мнения придерживаются братья и сестра самого принца Эндрю — принц Чарльз, принц Эдвард и принцесса Анна. Daily Mail со ссылкой на The Sun сообщает, что девять месяцев назад они обсуждали ситуацию с обвинениями против Эндрю и сошлись на том, что «пути назад больше нет».

Букингемский дворец эту ситуацию никак не прокомментировал.

9 октября сотрудники Скотленд-Ярда в очередной раз допросили «женщину», обвинившую принца Эндрю в сексуальном насилии. По данным британских СМИ, ею могла быть 38-летняя американка Вирджиния Джуффре, которая с 2014 году заявляла, что ее неоднократно заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю, когда она была несовершеннолетней. Среди тех, кто склонял ее к сексу, упомянут финансист Джеффри Эпштейн. На тот момент девушке было 17 лет.

В середине сентября адвокаты Джуффре вручили ему юридические документы по иску. Уточняется, что документы были оставлены в загородной резиденции второго сына королевы Великобритании Елизаветы II 27 августа. Вручение бумаг, которые герцог Йоркский ранее отказывался принимать, было необходимо для дальнейшего рассмотрения дела, в противном случае гражданский иск мог быть отклонен. Предварительное слушание назначено на понедельник, 13 сентября.

Сын Елизаветы II отрицает свою связь с потерпевшей и утверждает, что не помнит ее, несмотря на наличие совместных фотографий в доме Эпштейна. Букингемский дворец заявлял, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с Джуффре, а любые утверждения об обратном являются ложными и безосновательными. Принц Эндрю в 2015 году сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике.

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