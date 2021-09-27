Принц Эндрю продаст единственный дом из-за долгов

Сын Елизаветы II Эндрю продаст дом в Швейцарии из-за долга в девять миллионов долларов

Британский принц Эндрю заявил о продаже единственной недвижимости в собственности — швейцарского лыжного шале. Сын Елизаветы II, который задолжал за дом около 9 миллионов долларов, планирует избавиться от объекта и избежать судебных тяжб, сообщает издание Page Six 27 сентября.

Член королевской семьи приобрел с бывшей женой Сарой Фергюсон шале с семью комнатами Helora на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии в 2014 году за 22,75 миллиона долларов. Недвижимость купили частично за счет ипотеки, а частично благодаря финансовой поддержке Елизаветы II. Принц заявлял журналистам, что дом стал для него «долгосрочным семейным вложением».

В 2020 году экс-владелица шале Изабель де Рувр (Isabelle de Rouvre) подала на принца Эндрю иск в швейцарский суд, обвинив его неуплате последнего взноса за жилье. Журналистам стало известно о намерении 61-летней королевской особы продать дом за 23,7 миллиона долларов и закрыть долг. Издание UK Times сообщает, что бывшая хозяйка швейцарской виллы отозвала судебный иск.

Ранее герцога Йоркского обвинила в изнасиловании американская правозащитница Виджиния Джуффре. Женщина подала на королевскую особу в суд. По заявлению Джуффре, в 2001 году, когда ей было 17 лет, друживший с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном принц Эндрю был одним из нескольких мужчин, с которыми ее заставляли заниматься сексом. В середине сентября сыну Елизаветы II вручили юридические документы по иску.