Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю сохранит титул полковника

Принц Эндрю может сохранить титул полковника Гренадерской гвардии, несмотря на маловероятную перспективу его возвращения к государственным обязанностям. С соответствующей просьбой обратилась королева Великобритании Елизавета II, передает The Times.

«Королева дала понять полку, что хочет, чтобы герцог Йоркский остался полковником. Складывается ощущение, что никто не хочет делать ничего, что могло бы расстроить шеф-полковника», — рассказал изданию высокопоставленный военный источник. Шеф-полковником Гренадерской армии является Елизавета II.

Источник также отметил, что сложившаяся ситуация является очень сложной и неудовлетворительной.

Ранее американская правозащитница Виджиния Джуффре подала в суд на британского принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Как утверждает женщина, в 2001 году, когда ей было 17 лет, герцог Йоркский, друживший с Джеффри Эпштейном, был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом. Как сообщают британские СМИ, Сын Елизаветы II проигнорировал требование истца и не стал сотрудничать со следствием по данному делу.