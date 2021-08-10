Сын Елизаветы II отказался сотрудничать со следствием по делу об изнасиловании

Сын Елизаветы II принц Эндрю проигнорировал требование истца и не стал сотрудничать со следствием по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Правозащитник Вирджиния Джуффре напомнила, что в 2019 году принц публично обещал властям США сотрудничать в их расследовании в отношении Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл. Однако герцог, несмотря на согласие, данное в интервью каналу BBC, всегда отказывал в помощи американскому следствию, игнорируя запросы прокуратуры и ФБР.

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Пресс-секретарь принца никак не прокомментировал заявления Джуффре. Сын Елизаветы II отрицает свою связь с потерпевшей и говорит, что не помнит ее, даже несмотря на наличие совместных фотографий в доме Эпштейна.

Ранее американская правозащитница подала в суд на британского принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Как утверждает женщина, принц изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Финансист Джеффри Эпштейн упомянут среди тех, кто склонял ее к сексу. Помимо этого, в заявлении говорится еще о двух актах принуждения: в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на острове финансиста на Виргинских островах. Оба раза финансист прямо или косвенно угрожал Джуффре, а она боялась смерти или наказания за непослушание.

Букингемский дворец заявлял, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с ней, любые утверждения об обратном считались ложными и безосновательными. Принц Эндрю в 2015 году сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике.