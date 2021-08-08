Брат Меган Маркл предрек «разрушение жизни» принца Гарри

Томас Маркл-младший, сводный брат герцогини Сассексксой Меган Маркл, заявил, что его сестра «разрушит жизнь» принца Гарри, своего супруга. Он заявил об этом в австралийской версии реалити-шоу «Большой брат», пишет британский таблоид The Sun.

«Я сказал принцу Гарри: "Я думаю, она разрушит твою жизнь. Она очень поверхностный человек», — заявил 55-летний Маркл. О нем, помимо участия в телешоу, известно, что он был судим: в 2017 году его признали виновным в том, что он в пьяном виде угрожал женщине пистолетом.

Трудные отношения Маркл с семьей — не новость для прессы: в июле стало известно, что ее отец собирается через суд добиваться возможности увидеться со своими внуками, детьми Меган.

4 июня Меган Маркл родила второго ребенка, девочку, которую она и ее муж принц Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Также Меган и Гарри воспитывают двухлетнего сына Арчи.