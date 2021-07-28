Названы сторонники принца Гарри в королевской семье

Двоюродные сестры герцога Сассекского, принцессы Беатриса и Евгения, названы его главными сторонниками в королевской семье. Об этом сообщает Daily Mail.

Хотя трудности в отношениях принца Гарри с отцом и братом очевидны, двоюродные сестры явно испытывают к нему симпатию. «Они считают, что резкие и откровенные высказывания Гарри появились потому, что раньше на него не обращали внимания в королевской семье», — сказал друг принцесс, пожелавший сохранить анонимность.

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Он добавил, что старшие родственники всегда считали Гарри «главным клоуном» в семье и каждый раз «закатывали глаза», когда он пытался высказаться по серьезным вопросам.

Беатриса и Евгения считают, что недавние заявления герцога Сассекского, включая скандальные интервью Опре Уинфри, — признак того, что к нему наконец начали прислушиваться, и он чувствует это. Как отмечает издание, хорошие отношения принца Гарри и Меган Маркл с принцессой Евгенией проявляется в том, что герцоги Сассекские разрешили ей и ее мужу Джеку Бруксбэнку жить в их коттедже Фрогмор в Виндзоре.

Двоюродные сестры поддержали брата на фоне беспокойства двора по поводу выхода в следующем году книги воспоминаний принца Гарри. Как сообщалось ранее, известия о появлении мемуаров герцога Сассекского напугало членов королевской семьи.

По данным Page Six, Гарри заплатили за мемуары не менее 20 миллионов долларов (около полутора миллиардов рублей). Утверждается, что внук Елизаветы II тайно работал над книгой воспоминаний в течение года.