Принца Гарри уличили в неуважении к Елизавете II

Принца Гарри уличили в неуважении к королеве из-за готовящейся к публикации и уже ставшей скандальной книги мемуаров. Об этом сообщает Daily Star.

По словам журналиста Фила Дампьера (Phil Dampier), пишущего о королевской семье уже более 35 лет, то, что герцог Сассекский наметил выход своих воспоминаний на конец следующего года, показывает его неуважение к Елизавете II. Именно в 2022-м будет отмечаться 70 лет со дня восшествия королевы на престол.

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«Если бы Гарри действительно хотел наладить отношения с родственниками, он бы задумался о том, что следующий год должен быть полностью посвящен королеве, — утверждает Дампьер. — Выпускать книгу в год ее платинового юбилея — это просто неуважительно. Худшего времени не придумать».

По информации издания Page Six, принцу Гарри заплатили за мемуары не менее 20 миллионов долларов (около полутора миллиардов рублей). Утверждается, что внук Елизаветы II тайно работал над книгой воспоминаний в течение года.

Ранее сообщалось, что из-за публикации мемуаров принц Гарри может не получить приглашение на праздничные мероприятия по случаю 70-летия правления своей бабушки. Выход книги может стать «последней каплей» для Гарри и его родственников, отношения с которыми уже находятся на грани разрыва.

В документальном сериале «Моя невидимая сторона» Гарри рассказал Опре Уинфри, что после гибели матери не дождался помощи от родственников. По его словам, они считали, что ему следует самому справляться и со своими переживаниями, и с давлением прессы. Принц признался, что злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак.

