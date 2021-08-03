Принц Гарри заказал «смехотворно дорогой» торт ко дню рождения Меган Маркл

Принц Гарри купил «смехотворно дорогой» торт к 40-летию своей жены, бывшей голливудской актрисы Меган Маркл. Об этом приближенные к паре источники рассказали изданию Tatler.
Как стало известно журналистам, для вечеринки, которая состоится в среду, 4 августа, в калифорнийском особняке супругов, герцогиня Сассекская выбрала формат фуршета. На столах для гостей будут выставлены многочисленные блюда и вина местного производства.
В частности, сообщается, что принц Гарри заказал праздничный торт в элитной пекарне Posies & Sugar в Санта-Барбаре. Заведение специализируется на создании «голых» тортов, через полупрозрачную глазурь которых видны его некоторые слои. Среди ингредиентов, используемых для приготовления начинки лакомства, — арахисовая паста, сливочный сыр, кленовый сироп, соус дульсе де лече и свежие ягоды. Такой трехъярусный торт, рассчитанный на 30 человек, продается в пекарне по цене 225 долларов (около 17 тысяч рублей).
Отмечается, что для организации вечеринки Меган Маркл наняла знаменитого эвент-менеджера Колина Коуи (Colin Cowie), который ранее работал с мировыми знаменитостями, такими как Дженнифер Энистон, Том Круз и Ким Кардашьян.
В июле кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставили на аукцион. Речь идет о фруктовом пироге на основе марципана весом 102 килограмма. Он был покрыт глазурью и украшен разноцветным королевским гербом. Кусок размером 17,7 на 20,3 сантиметра хранился в пищевой пленке в форме для выпечки в течение 40 лет. Аукционист из Глостершира Доминик Уинтер выставил кусок торта на продажу за 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей).