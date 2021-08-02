Самойлова показала роскошный подарок на 36-летие своего мужа Джигана

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подготовила роскошный подарок ко дню рождения мужа и показала его на видео. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

На размещенных роликах знаменитость засняла реакцию супруга на свой сюрприз. Так, на кадрах видно, что Самойлова подарила Джигану крупную цепь с подвеской в виде буквы G и изображением льва внутри нее. Украшение полностью покрыто бриллиантами. Стоимость аксессуара пока не раскрывается.

Помимо этого, модель засняла поздравления от дочерей, 10-летней Ариэллы, шестилетней Леи и четырехлетней Майи. Девочки по очереди подарили рэперу коробки с подарками, а затем прочитали ему стихотворения.

В июле Самойлова «утешила» младших детей деньгами в день рождения их старшей сестры. На размещенных роликах Ариэлла распаковывают розовые коробки, перевязанные шелковыми лентами. Среди подарков, в частности, оказались многочисленные наборы игрушек, смартфон iPhone 12, а также стопка пятитысячных купюр. Далее на кадрах мать протягивает Майе и Лее по десять тысяч рублей со словами: «Утешительные призы».