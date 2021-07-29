40-летний кусок свадебного торта принцессы Дианы продадут за 51 тысячу рублей

Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставили на аукцион. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о фруктовом пироге весом 102 килограмма бежевого цвета на основе марципана. Он был покрыт глазурью и украшен разноцветным королевским гербом. Кусок размером 17,7 на 20,3 сантиметра хранился в пищевой пленке в форме для выпечки в течение 40 лет. Его вес составляет 0,79 килограмма. Известно, что порция десерта была отрезана королевским подданным за их участие в организации свадьбы.

Аукционист из Глостершира Доминик Уинтер выставил кусок торта на продажу за 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей). Специалист по оценке королевских памятных вещей Крис Олбери (Chris Albury) предостерег потенциальных покупателей от употребления пирога в пищу. «Я бы не рекомендовал его есть, за 40 лет он точно сильно испортился, и неизвестно, что может произойти с организмом», — сказал он.

В марте личные письма принцессы Дианы продали за несколько миллионов рублей. Всего на продажу выставили 39 записок, написанных принцессой в период с 1990 по 1997 год. Торги состоялись 18 марта на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Отмечается, что корреспонденция Дианы была обнаружена в тайнике в комоде фермерского дома. Точная стоимость лота не сообщается, однако известно, что письма оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей). Имена покупателей также не раскрываются.