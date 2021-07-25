Отец Меган Маркл подаст в суд на дочь

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас решил подать в суд на дочь, чтобы добиться права видеть своих внуков. Об этом пишет StarHit.

«Я буду очень разочарован, если не смогу подержать на руках мою внучку», — заявил Маркл, намекнув на проблемы со здоровьем. Он также выразил надежду, что королева Великобритании Елизавета II и ее родственники будут лояльны к внукам от Меган.

«Арчи и Лили — маленькие дети. Это не политика. Они не пешки. Они не являются частью игры», — отметил Маркл.

Кроме того, отец герцогини признался, что негативно относится к планам своего зятя принца Гарри, планирующего выпустить мемуары о жизни в королевской семье. По его мнению, это может плохо сказаться на внуках и их положении в обществе.

Ранее в июне десятки тысяч британцев попросили королеву Елизавету II лишить всех титулов ее внука принца Гарри. Инициатором петиции стала автор книг о британской королевской семье леди Колин Кэмпбелл (Colin Campbell). По мнению писательницы, герцог Сассекский и его жена своими действиями вредят имиджу страны.

4 июня Меган Маркл родила второго ребенка, девочку, которую она и ее муж принц Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Также Меган и Гарри воспитывают двухлетнего сына Арчи.