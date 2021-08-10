На сына Елизаветы II подали в суд из-за обвинений в изнасиловании

Американская правозащитница Виджиния Джуффре подала в суд на британского принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокаты Джуффре подали иск в отношении сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. Как утверждает женщина, принц изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Финансист Джеффри Эпштейн упомянут среди тех, кто склонял ее к сексу.

Помимо этого, в заявлении говорится о еще двух актах принуждения: в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на острове финансиста на Виргинских островах. Оба раза финансист прямо или косвенно угрожал Джуффре, а она боялась смерти или наказания за непослушание. При этом принц Эндрю был осведомлен о ее возрасте.

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О том, что американка может подать на британкого принца в суд Нью-Йорка, сообщалось ранее. Букингемский дворец заявлял, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с ней, любые утверждения об обратном считались ложными и безосновательными.

В 2015 году Вирджиния Робертс обвинила принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, герцог Йоркский, друживший с Джеффри Эпштейном, был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом. При этом Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Финансисту предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В том же году принц Эндрю временно сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике.