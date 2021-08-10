Мир
 
Последние новости
Блинкен заявил о попытках России убедить мир в упадке США
Считавший себя «слишком здоровым» для вакцинации мужчина умер от коронавируса
Германия утроит расходы на восстановление после наводнения
Участникам массовых драк в Подмосковье пообещали защиту за границей 
Слитный купальник с разрезами до груди вызвал недоумение у покупателей
Cемья противников вакцинации умерла от коронавируса в течение недели
На Украине рассказали об испуге Германии и Франции от военной мощи Киева
В России отреагировали на слова Лукашенко о признании Крыма
США предрекли «худшее военное поражение» со времен Второй мировой войны
Новости партнеров
Прослушать новость

На сына Елизаветы II подали в суд из-за обвинений в изнасиловании

Перейти в «Мою Ленту»
Принц Эндрю
Принц Эндрю
Фото: Reuters

Американская правозащитница Виджиния Джуффре подала в суд на британского принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокаты Джуффре подали иск в отношении сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. Как утверждает женщина, принц изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Финансист Джеффри Эпштейн упомянут среди тех, кто склонял ее к сексу.

Помимо этого, в заявлении говорится о еще двух актах принуждения: в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на острове финансиста на Виргинских островах. Оба раза финансист прямо или косвенно угрожал Джуффре, а она боялась смерти или наказания за непослушание. При этом принц Эндрю был осведомлен о ее возрасте.

О том, что американка может подать на британкого принца в суд Нью-Йорка, сообщалось ранее. Букингемский дворец заявлял, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с ней, любые утверждения об обратном считались ложными и безосновательными.

В 2015 году Вирджиния Робертс обвинила принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, герцог Йоркский, друживший с Джеффри Эпштейном, был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом. При этом Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Финансисту предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В том же году принц Эндрю временно сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сыну Елизаветы II грозит суд из-за обвинений в изнасиловании
От принца Эндрю из-за миллионера-педофила отказались благотворительные фонды
Незнакомка проникла в резиденцию принца Эндрю и объявила себя его невестой