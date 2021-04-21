Незнакомка проникла в резиденцию принца Эндрю и объявила себя его невестой

В британском городе Виндзор незнакомка проникла на территорию королевской резиденции и объявила себя невестой принца Эндрю. Об этом сообщает издание The Sun.

44-летняя гражданка Испании прилетела в Великобританию в субботу, 17 апреля, когда в Виндзорском замке хоронили супруга королевы принца Филиппа. Спустя два дня она подъехала на такси к воротам резиденции принца Эндрю в Большом Виндзорском парка и объявила, что у нее назначена встреча с принцем. Охранники поверили ей, пропустили на территорию резиденции и даже заплатили таксисту.

Записи камер видеонаблюдения показывают, что женщина около 20 минут шла по саду, а затем направилась в главное здание. «У нее был очень уверенный вид, она ходила там, как хозяйка», — утверждает источник The Sun. В главном здании женщина обратилась к сотруднице и поинтересовалась, где найти принца Эндрю. «У нее спросили, кто она такая и что тут делает, — рассказывает источник The Sun. — К ужасу сотрудницы женщина заявила, что помолвлена с принцем Эндрю и прибыла, чтобы жениться на нем».

Женщина была арестована по подозрению во взломе, позднее ее госпитализировали по британскому Закону о психическом здоровье 1984 года. У нее нашли карты резиденции Эндрю, Букингемского дворца и других королевских резиденций, а также брелок в виде кота с заостренными шипами, который мог использоваться в качестве оружия. Во время ареста она утверждала, что ее зовут Ирен Виндзор (Irene Windsor), она помолвлена с принцем Эндрю и живет с ним в его виндзорской резиденции.

60-летний принц Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II, попавший в опалу из-за подозрений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. После скандального интервью Би-би-си в ноябре 2019 года Эндрю временно сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике. До похорон принца Филиппа он старался держаться в тени и даже пропустил свадьбу собственной дочери в июле 2020 года.