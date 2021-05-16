От принца Эндрю из-за миллионера-педофила отказались благотворительные фонды

Ряд благотворительных организаций и обществ отказались от покровительства сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю из-за его связи с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном, с которым герцог поддерживал дружеские отношения. Об этом сообщает Telegraph.

По данным издания, от покровительства герцога Йоркского отказались Королевский флот, Детский фонд королевской морской пехоты, Королевский национальный институт глухих. Всего подобных организаций 47. Некоторые из них публично сообщили о своем решении, другие не стали предавать это широкой огласке.

С просьбой найти нового покровителя к Букингемскому дворцу обратились Британская научная ассоциация и Совет британских международных школ. Некоторые заменили принца Эндрю на принца Чарльза, например, так сделал Королевский филармонический оркестр.

20 ноября 2019 года принц Эндрю сложил свои полномочия и с тех пор не представляет королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий из-за скандала с миллионером-педофилом.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет. 10 августа Эпштейна обнаружили мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство.