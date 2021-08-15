Новый свидетель дал показания против сына Елизаветы II по делу об изнасиловании

Новый свидетель по делу об изнасиловании сыном королевы Великобритании Елизаветы II принцем Эндрю дал показания против него, сообщает газета The Sun.

Стив Скалли (Steve Scully), специалист по телекоммуникациям Джеффри Эпштейна, который был осужден за развращение малолетних и торговлю несовершеннолетними сексуальными рабами, утверждает, что видел, как принц в 2001 году приставал и целовался с несовершеннолетней правозащитницей Вирджинией Джуффре (Virginia Giuffre).

Скалли подчеркнул, что готов дать соответствующие показания под присягой перед судом присяжных.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю проигнорировал требование истца и не стал сотрудничать со следствием по делу об изнасиловании. Сын Елизаветы II отрицает свою связь с потерпевшей и говорит, что не помнит ее, даже несмотря на наличие совместных фотографий в доме Эпштейна.

Ранее американская правозащитница подала в суд на британского принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Как утверждает женщина, принц изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Финансист Джеффри Эпштейн упомянут среди тех, кто склонял ее к сексу. Помимо этого, в заявлении говорится еще о двух актах принуждения: в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на острове финансиста на Виргинских островах.