Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю с пониманием отнесся к принцу Гарри

Во время визита в Великобританию принца Гарри ждал прохладный прием. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на свои источники, близкие к британской королевской семье.

Перед похоронами принца Филиппа и во время самой церемонии принцесса Анна, принц Эдвард и его супруга Софи избегали общения с Гарри, а принц Уильям не хотел идти в траурной процессии возле него и добился, чтобы между ними поставили сына принцессы Анны Питера Филипса. Братья пообщались лишь после похорон. По словам источника Daily Mail, Гарри вызывает у родственников мало симпатий после того, что он и его жена Меган Маркл говорили в интервью Опре Уинфри.

Единственным членом королевской семьи, который отнесся к Гарри с пониманием, оказался его дядя — принц Эндрю. «Ему известно от Сары Фергюсон (жены Эндрю — прим. «Ленты.ру»), а теперь и по собственному опыту, каково быть изгоем, а Гарри находится именно в таком положении», — утверждает источник Daily Mail. В прошлом Сара, как и Меган Маркл, подвергалась жестокой травле в таблоидах. Позднее и сам Эндрю попал в опалу из-за дружбы с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном и обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек.

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью принца Гарри и Меган Маркл после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

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