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Принц Эндрю получил бумаги по делу об изнасиловании несовершеннолетней

CNN: адвокаты Вирджинии Джуффре вручили принцу Эндрю бумаги по делу об изнасиловании
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Принц Эндрю
Принц Эндрю
Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Адвокаты Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании, вручили ему юридические документы по иску. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что документы были оставлены в загородной резиденции второго сына королевы Великобритании Елизаветы II 27 августа. Вручение бумаг, которые герцог Йоркский ранее отказывался принимать, было необходимо для дальнейшего рассмотрения дела, в противном случае гражданский иск мог быть отклонен.

Предварительное слушание назначено на понедельник, 13 сентября.

Как утверждает 38-летняя американка, ее неоднократно заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю, когда она была несовершеннолетней. Среди тех, кто склонял ее к сексу, упомянут финансист Джеффри Эпштейн.

Сын Елизаветы II отрицает свою связь с потерпевшей и утверждает, что не помнит ее, несмотря на наличие совместных фотографий в доме Эпштейна. Букингемский дворец заявлял, что герцог Йоркский не имел никаких сексуальных контактов или отношений с Джуффре, а любые утверждения об обратном являются ложными и безосновательными. Принц Эндрю в 2015 году сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике.

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