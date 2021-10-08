Спрогнозирован крах британской монархии после воцарения принца Уильяма

Эксперт по британской королевской семье Даниэла Элсер спрогнозировала крах британской монархии после воцарения принца Уильяма. Об этом пишет издание Daily Express.

По мнению Элсер, принца Чарльза, который унаследует британский престол после смерти королевы Елизаветы II, и его старшего сына принца Уильяма может ждать тяжелая борьба за сохранение статуса королевской семьи. Если они проиграют, сыну Уильяма принцу Джорджу никогда не бывать королем.

Поводом для пессимизма стала непростая ситуация, в которой оказалась королевская семья после серии скандалов. Брат Уильяма принц Гарри продолжает выступать с разоблачениями, а его дядя принц Эндрю столкнулся с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней. Одновременно наблюдается сильнейшее падение популярности монархии, причем в первую очередь среди молодежи.

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем. Историк Мартин Винер не исключил, что его коронация может повлечь распад Содружества наций.

Принц Чарльз — старший сын королевы и главный наследник престола. Кроме него, у Елизаветы II еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.