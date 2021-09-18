Принц Чарльз рассказал о последнем разговоре с принцем Филиппом

Принц Чарльз обсуждал с принцем Филиппом за день до его смерти, доживет ли он до 100-летия

Принц Уэльский Чарльз рассказал о последнем разговоре с отцом, принцем Филиппом, который состоялся за день до его смерти. Беседа была посвящена празднованию юбилея герцога Эдинбургского. В ходе диалога принц Филипп заявил, что ему нужно еще дожить до своего 100-летия. Об этом член королевской семьи поведал в новом документальном фильме BBC «Принц Филипп: Королевская семья помнит», передает Daily Mail.

Наследник британского престола заявил, что 8 апреля он позвонил принцу Филиппу по телефону в Виндзор и пытался поговорить с ним о вечеринке по поводу праздновании его 100-летия, которая должна была состояться в июне. Принц Чарльз признался, что ему нелегко было поднять эту тему, поскольку он знал, что его отец не любит больших праздников.

«Мы говорим о твоем дне рождения», — сказал принц Чарльз. После этого он повторил свои слова громче из-за нарушения слуха у принца Филиппа. «Мы говорим о твоем дне рождения! И обсуждаем, будет ли прием», — пояснил он в телефонном разговоре.

На это, признался принц Уэльский, отец сказал: «Что ж, я должен еще дожить до этого, не так ли?» Принц Чарльз отметил, что ожидал такого ответа от отца. Также он добавил, что разговор о праздновании 100-летия герцога Эдинбургского стал их последним.

9 апреля принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. Официальной причиной смерти мужа британской королевы Елизаветы II назвали преклонный возраст. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в могиле, где уже покоятся ее родители.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принцессы Анны, принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда, а также дед принцев Гарри и Уильяма.