Карл III выгнал брата из Букингемского дворца

Король Карл III запретил принцу Эндрю держать офис в Букингемском дворце

Король Великобритании Карл III выгнал своего опального брата принца Эндрю из Букингемского дворца. Об этом сообщает The Sun.

62-летнему принцу Эндрю запретили держать офис на территории королевской резиденции в Лондоне, рассказал изданию инсайдер при дворе. Персонал, обслуживавший нужды брата монарха, будет уволен.

«Время его нахождения во дворце официально завершилось. Король ясно дал все понять. Он (принц Эндрю, — прим. "Лента.ру") больше не является действующим членом королевской семьи. Теперь он сам по себе», — заявил источник The Sun.

Кроме того, изданию стало известно, что Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной охраны, которая обходилась казне в три миллиона фунтов стерлингов (около 254 миллионов рублей).

В среду, 21 декабря, Карл III назначил свою супругу, королеву-консорта Камиллу, полковником Гренадерской гвардии, занимающейся в том числе охраной Букингемского дворца. Ранее это звание носил принц Эндрю.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, поводом для которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.

Ранее знакомые принца Эндрю рассказали о его многочисленных любовницах. Бывший охранник Пол Пейдж, служивший при дворе с 1998 по 2004 год, отметил, что сын Елизаветы II менял любовниц примерно раз в два дня и это всегда были разные женщины.

