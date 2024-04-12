Назван самый популярный член британской королевской семьи
Аналитическая компания YouGov назвала самых популярных членов британской королевской семьи. Результаты социологического исследования были опубликованы на ее сайте.
Первое место занимает Кейт Миддлтон — супруга наследника британского престола принца Уильяма. К ней хорошо относятся 76 процентов британцев. Сам принц Уильям занимает второе место с 73 процентами. При этом у него несколько больше ненавистников: 21 процент против 15 процентов у Кейт.
Неожиданно популярной оказалась и принцесса Анна — старшая сестра короля Карла III. Она нравится 71 проценту британцев.
Монарха любят 63 процента подданных, при этом 30 процентов относятся к нему отрицательно. Карл — один из немногих членов королевской семьи, популярность которого растет, причем эта тенденция наметилась задолго до коронации.
Хуже всего британцы относятся к принцу Эндрю, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Противниками Эндрю назвались 86 процентов участников опроса, а принца Гарри и его супругу Меган Маркл недолюбливают 61 и 64 процента соответственно. Судя по данным YouGov, популярности Гарри и Меган Маркл повредили переезд в США и публикация мемуаров Гарри.
В 2023 году сообщалось, что члены британской королевской семьи возглавили список самых популярных общественных деятелей в США. Безусловным лидером симпатий американцев стал старший сын британского монарха принц Уильям. 57 процентов участников опроса признались, что относятся к нему положительно.