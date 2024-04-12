Назван самый популярный член британской королевской семьи

Кейт Миддлтон оказалась самым популярным членом британской королевской семьи

Аналитическая компания YouGov назвала самых популярных членов британской королевской семьи. Результаты социологического исследования были опубликованы на ее сайте.

Первое место занимает Кейт Миддлтон — супруга наследника британского престола принца Уильяма. К ней хорошо относятся 76 процентов британцев. Сам принц Уильям занимает второе место с 73 процентами. При этом у него несколько больше ненавистников: 21 процент против 15 процентов у Кейт.

Неожиданно популярной оказалась и принцесса Анна — старшая сестра короля Карла III. Она нравится 71 проценту британцев.

Монарха любят 63 процента подданных, при этом 30 процентов относятся к нему отрицательно. Карл — один из немногих членов королевской семьи, популярность которого растет, причем эта тенденция наметилась задолго до коронации.

Хуже всего британцы относятся к принцу Эндрю, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Противниками Эндрю назвались 86 процентов участников опроса, а принца Гарри и его супругу Меган Маркл недолюбливают 61 и 64 процента соответственно. Судя по данным YouGov, популярности Гарри и Меган Маркл повредили переезд в США и публикация мемуаров Гарри.

В 2023 году сообщалось, что члены британской королевской семьи возглавили список самых популярных общественных деятелей в США. Безусловным лидером симпатий американцев стал старший сын британского монарха принц Уильям. 57 процентов участников опроса признались, что относятся к нему положительно.