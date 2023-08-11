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18:29, 11 августа 2023Из жизни

Американцы предпочли британского короля и принца Байдену и Трампу

Принц Уильям стал безусловным лидером симпатий американцев

Фото: Paul Childs / Reuters

Члены британской королевской семьи возглавили список самых популярных общественных деятелей в США. Об этом сообщается в публикации на сайте Института Гэллапа.

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в США этой организацией, безусловным лидером симпатий американцев стал старший сын британского монарха принц Уильям. 57 процентов участников опроса признались, что относятся к нему положительно. 22 процентам респондентов Уильям не нравится, еще 18 процентов никогда о нем не слышали или не определились, как к нему относиться.

Король Карл III лишь немного уступает сыну по популярности: 47 процентов участников опроса высказались в его пользу, 37 процентов — против. При этом большинство предпочли Карла и Уильяма президенту США Джо Байдену и его сопернику Дональду Трампу. За Байдена и Трампа по 41 проценту респондентов, против — 57 и 55 процентов соответственно.

Гэллап связывает такой результат с политической поляризацией американцев. Уильям почти одинаково популярен и среди республиканцев, и среди демократов, а Байдена и Трампа поддерживают лишь их однопартийцы.

Подписавшие Декларацию независимости удивились бы, если бы узнали, что спустя почти 250 лет после освобождения от «тирании» британской короны высокопоставленные представителя этого института будут пользоваться в Соединенных Штатах большей популярностью, чем собственные демократически избранные и назначенные лидеры

из публикации Института Гэллапа
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Кроме Уильяма и Карла, поддержкой представителей всего политического спектра США пользуется лишь президент Украины Владимир Зеленский. Его одобряют 57 процентов и не одобряют 29 процентов респондентов.

Ранее сообщалось, что принц Гарри стал терять популярность в США после выхода своих мемуаров. Исследование, проведенное в январе 2023 года компанией Redfield & Wilton, показало, что 31 процент опрошенных относится к принцу Гарри положительно и 38 процентов — отрицательно.

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    Олег Парамонов
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