Рейтинги принца Гарри в США обвалились после успеха его мемуаров

Newsweek: жители США стали хуже относиться к принцу Гарри и Меган Маркл

Жители США стали хуже относиться к герцогу Сассекскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, несмотря на коммерческий успех книги мемуаров «Запасной». Это показал опрос, проведенный для Newsweek, сообщается на сайте издания.

Несмотря на то что «Запасной» стал самой быстро продаваемой нонфикшн-книгой в истории, рейтинги герцога Сассекского в Соединенных Штатах обвалились после ее выхода в продажу. Проведенное компанией Redfield & Wilton 16 января исследование показало, что из двух тысяч опрошенных 31 процент относится к принцу Гарри положительно и 38 процентов — отрицательно. Это означает, что его личный рейтинг равен минус семи пунктам. При этом в декабре показатели были на уровне плюс 38 пунктов. Таким образом, за месяц рейтинг принца Гарри упал на 45 пунктов.

44 процента опрошенных посчитали, что герцог Сассекский не должен был включать в мемуары детали частных семейных разговоров. Этот поступок одобрили только 26 процентов респондентов. Также в США откровенно высмеивался эпизод книги, в котором принц Гарри вспоминает, как получил обморожение пениса перед свадьбой своего брата принца Уильяма. Герцог Сассекский написал, что обрабатывал поврежденный орган бальзамом для губ, которым любила пользоваться его покойная мать принцесса Диана.

Рейтинг Меган Маркл также резко упал — о своем положительном отношении к ней заявили 26 процентов опрошенных, а об отрицательном — 39 процентов. Таким образом супруга принца Гарри потеряла 36 пунктов рейтинга одобрения с декабря.

На вопрос, как изменилось отношение к принцу Гарри после выхода документального сериала на Netflix и книги «Запасной», только 16 процентов респондентов заявили, что стали относится к нему лучше. При этом 24 процента стали относится к королевскому сыну, наоборот, хуже.

Опрос также показал, что принц Гарри и Меган Маркл потеряли популярность среди американцев в возрастной группе от 18 до 24 лет, которая считается их основной аудиторией. Положительно к супругам относится 31 процент респондентов, а отрицательно — 38 процентов.

Мемуары герцога Сассекского поступили в продажу 10 января. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу опасной злодейкой. Герцог Сассекский обвинил супругу короля Карла III в организации медийных «сливов», чтобы заручиться поддержкой влиятельной прессы Великобритании и реабилитировать свой имидж.