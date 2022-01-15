Обвиненный в педофилии принц Эндрю оказался на грани разорения

Британский принц Эндрю, которого обвиняют в педофилии, оказался на грани финансового краха из-за судебного разбирательства. Об этом сообщает Daily Record.

Разорение может грозить члену королевской семьи потому, что он больше не может оплачивать дорогостоящие издержки из бюджетных денег и должен делать это за свой счет. Счета уже выросли до двух миллионов фунтов стерлингов, к этому может добавиться еще и потенциальная выплата в 10 миллионов фунтов обвинителю Вирджинии Джуффре.

О своем плачевном финансовом положении сам Эндрю уже рассказал ближайшему окружению, сообщили источники издания. «Сейчас счета растут, и возможность урегулирования или, что еще хуже, судебного решения против него широко обсуждается, он опасается полного финансового краха», — признался один из них.

Сына британской королевы Елизаветы II Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг герцога Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

На фоне разразившегося скандала королева Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий. Кроме того, его могут выгнать из особняка с 31 спальней, который расположен в трех милях от Виндзорского замка. В январе стало известно о еще одном решении королевы: принц Эндрю больше не будет именоваться «Его Королевским высочеством». Иными словами, его полностью отстраняют от официальной придворной жизни.