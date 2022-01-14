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Сына Елизаветы II выгонят из дома после обвинений в изнасиловании

The Sun: принц Эндрю может лишиться своего особняка после обвинений в изнасиловании

Фото: Reuters

Принца Эндрю могут выгнать из его особняка с 31 спальней и лишить защиты полиции. О таких перспективах сына Елизаветы II сообщает The Sun.

Эндрю лишился королевского покровительства и военных званий, и теперь будет вынужден покинуть свой особняк, на ремонт которого потратил 7,5 миллиона фунтов стерлингов. Дом, в котором также проживает бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, находится в трех милях от Виндзорского замка.

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Предполагается, что Эндрю может переехать в старый дом принца Гарри и Меган Маркл, так как срок их аренды истекает в апреле. Лишение особняка стало очередным ударом по принцу, которому предстоит предстать перед судом в США по обвинению в изнасиловании. Источники The Sun рассказали, что принц никогда больше не сможет вернуться к публичной жизни.

Также сообщается, что Эндрю был ошеломлен необходимостью переезда. Принца часто называют любимым сыном королевы, а решение о лишении покровительства называют самым сложным для Елизаветы за 70 лет пребывания на престоле. Эндрю обвиняется в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, когда той было 17 лет. Принц, который отрицает обвинения, теперь должен предстать перед судом как обычный гражданин.

Александра Мирошникова
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