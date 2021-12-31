Принца Эндрю попросили доказать неспособность потеть

Американка Вирджиния Робертс-Джуффре, обвинившая принца Эндрю в изнасиловании, потребовала доказательств, что тот не может потеть. Об этом сообщает CNN.

В частности, ее адвокаты требует предоставить медицинские документы, которые бы подтверждали неспособность сына Елизаветы II потеть.

Ранее Джуффре заявила, что американский финансист Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем Эндрю. По ее словам, данные инциденты имели место между 2001 годом, когда ей было 17 лет, и 2002 годом. В своих заявлениях Джуффре отмечала, что принц Эндрю «обливался потом», когда они вместе проводили время вместе. Сам принц Эндрю утверждает, что это невозможно, поскольку у него заболевание, из-за которого он физически не может потеть.

16 декабря британский принц Эндрю попросил американский суд отклонить гражданский иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании на одной из вечеринок Эпштейна. Срок давности преступления давно истек, однако иск был принят благодаря нью-йоркскому закону о пострадавших детях, который позволял привлекать к суду виновников сексуального насилия в отношении несовершеннолетних независимо от того, когда было совершено преступление.