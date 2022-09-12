Шедшего за гробом королевы принца Эндрю назвали «старым извращенцем»

Неизвестный крикнул шедшему за гробом королевы принцу Эндрю, что он «старый извращенец»

Принцу Эндрю, шедшему за гробом королевы Елизаветы II, крикнули из толпы, что он «старый извращенец». Об этом сообщает издание Daily Express.

Инцидент произошел в Эдинбурге в понедельник, 12 сентября, во время проезда похоронного кортежа с гробом королевы Великобритании. Один из наблюдавших за процессией из-за ограждений закричал принцу: «Эндрю, ты старый извращенец!»

Другие зрители быстро среагировали и заглушили возгласы мужчины, скандируя «Боже, храни короля». Затем неизвестного толкнули на землю, после чего он был задержан полицией. Во время ареста он возмущался и выкрикивал, что это отвратительно.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны состоятся 19 сентября в Лондоне.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, поводом для которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.