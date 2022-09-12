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Шедшего за гробом королевы принца Эндрю назвали «старым извращенцем»

Неизвестный крикнул шедшему за гробом королевы принцу Эндрю, что он «старый извращенец»

Фото: Owen Humphreys / AP

Принцу Эндрю, шедшему за гробом королевы Елизаветы II, крикнули из толпы, что он «старый извращенец». Об этом сообщает издание Daily Express.

Инцидент произошел в Эдинбурге в понедельник, 12 сентября, во время проезда похоронного кортежа с гробом королевы Великобритании. Один из наблюдавших за процессией из-за ограждений закричал принцу: «Эндрю, ты старый извращенец!»

Другие зрители быстро среагировали и заглушили возгласы мужчины, скандируя «Боже, храни короля». Затем неизвестного толкнули на землю, после чего он был задержан полицией. Во время ареста он возмущался и выкрикивал, что это отвратительно.

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Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны состоятся 19 сентября в Лондоне.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, поводом для которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.

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Алиса Дмитриева
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Шедшего за гробом королевы принца Эндрю назвали «старым извращенцем»
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