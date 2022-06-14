Имущество принца Эндрю заморозили из-за долга

Швейцарские власти заморозили имущество принца Эндрю из-за долга в 1,6 миллиона фунтов

Британский принц Эндрю попытался продать свое шале на горнолыжном курорте Вербье стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда рублей), однако сделка может сорваться. Дело в том, что швейцарские власти заморозили его имущество из-за долга в 1,6 миллиона фунтов (около 115 миллионов рублей), сообщает Daily Mirror.

Принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон хотели продать лыжное шале Henora с семью спальнями, крытым бассейном и сауной неизвестной паре, однако на имущество наложили арест. Сообщается, что герцог Йоркский намеревался использовать вырученные средства, чтобы расплатиться с Вирджинией Джуффре, которая обвинила принца в сексуальном насилии.

Эндрю не отрицает, что у него есть неоплаченный долг, однако оспаривает его сумму. Тем не менее источник, близкий к принцу, сообщил, что в данный момент ведутся переговоры для урегулирования этого вопроса, а процесс передачи шале новым владельцам продолжается. Daily Mirror отмечает, что фургоны одной из лондонских транспортных фирм уже прибыли в Швейцарию, чтобы вывести вещи принца, однако покупатели выражают опасения, что сделка может сорваться.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, поводом для которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения в изнасиловании. В 2019 году он дал интервью «Би-би-си» и попытался доказать свою невиновность, но потерпел полную неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.