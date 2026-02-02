Стало известно о тайном сыне Джеффри Эпштейна

Из писем жены бывшего принца Эндрю стало известно о тайном сыне Эпштейна

Из письма Сары Фергюсон, экс-жены бывшего принца Эндрю, стало известно, что у финансиста-педофила Джеффри Эпштейна был тайный сын. Об этом сообщает New York Post.

Письма от Фергюсон, герцогини Йоркской, от 21 сентября 2011-го нашли в новой порции опубликованных файлов по делу Эпштейна. В тексте герцогиня поздравляла Эпштейна, которого тогда уже осудили за педофилию, с рождением сына. «Не знаю, пользуешься ли ты еще этим ящиком, но я слышала от Герцога, что у тебя родился мальчик. Несмотря на то, что ты прекратил контакт, я по-прежнему рядом и предлагаю тебе любовь и дружбу. Прими поздравления с твоим маленьким сыном», — написала она.

В другом письме она выразила недоумение и обиду, что финансист исчез, и даже упрекнула его в неискренности.

Ты пропал. Я даже не знала о твоем скором отцовстве. Мне стало кристально ясно, что ты общался со мной только для того, чтобы наладить контакт с герцогом. Это очень ранило меня. Больше, чем ты можешь представить Сара Фергюсон герцогиня Йоркская, бывшая жена бывшего принца Эндрю

На момент предполагаемого рождения мальчика последней известной спутницей Эпштейна была Карина Шуляк, которой он, по некоторым данным, хотел оставить свое имущество и деньги — печально известный частный остров, 50 миллионов долларов и таунхаус в Нью-Йорке. Свое завещание он подписал за два дня до того, как его нашли мертвым в тюремной камере. Сама Фергюсон пока никак не прокомментировала обнародованные электронные письма.

Ранее сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Осужденная за торговлю людьми с целью вовлечения в проституцию Максвелл утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Джеффри Эпштейном.