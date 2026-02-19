Связи королевской семьи с Эпштейном начали расследовать девять полицейских управлений

Преступления принца Эндрю расследуют девять полицейских управлений Британии

Девять полицейских управлений Великобритании начали проверку материалов о связях королевской семьи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Daily Mail.

Столичная полиция Лондона изучает жалобы, согласно которым офицеры королевской охраны закрывали глаза на происходившее во время визитов Эндрю на частный остров Эпштейна. Полиция долины Темзы проверяет слухи о том, что в 2010 году одна из жертв Эпштейна встречалась с Эндрю в его резиденции Ройал-Лодж. Полиция Эссекса расследует сведения о переправке жертв сексуальной эксплуатации в страну через аэропорт Станстед.

Полиция Бедфордшира анализирует информацию о рейсах Эпштейна через аэропорт Лутон, а полиция Шотландии запросила аналогичные данные в отношении аэропорта Эдинбурга. Полиция Уэст-Мидлендса выясняет обстоятельства использования им аэропорта Бирмингема. В расследованиях также участвуют правоохранительные органы Уилтшира, Норфолка и Суррея.

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно в четверг, 19 февраля.