Из жизни
13:18, 19 февраля 2026

Опального младшего брата короля Карла III арестовали

Бывшего британского принца Эндрю арестовали в его поместье Сандрингем
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Steve Parsons / WPA Pool / Getty Images

Бывшего британского принца Эндрю арестовали в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Об этом сообщает Daily Mail.

Опального младшего брата Карла III задержали по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован в день своего 66-летия. Шесть полицейских машин прибыли в Сандрингем утром 19 февраля. Как рассказали очевидцы, автомобили были без опознавательных знаков, однако у одного из вошедших в здание мужчин был ноутбук, которыми пользуются сотрудники полиции. Вскоре колонна из шести автомобилей покинула территорию поместья.

Представители полиции официально подтвердили задержание некоего мужчины старше 60 лет в графстве Норфолк, однако отказались назвать его имя из соображений национальной безопасности.

