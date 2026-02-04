Бывший принц Эндрю покинул дом среди ночи из-за новых подробностей по делу Эпштейна

Бывший принц Эндрю покинул резиденцию Роял-Лодж ночью, чтобы избежать унижения

Экс-герцог Йоркский Эндрю покинул королевскую резиденцию Роял-Лодж под покровом ночи, чтобы переехать в поместье Сандрингем. Об этом сообщает Daily Star.

Как рассказал изданию друг бывшего принца, на фоне публикации новой порции файлов из дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна младшему брату короля дали понять, что пора съезжать из особняка при Виндзорском замке. Отъезд из Роял-Лодж, где он прожил более 20 лет, стал для Эндрю актом унижения, поэтому он выбрал ночное время в надежде избежать внимания публики. «Теоретически он мог бы остаться до готовности его нового дома, но заголовки в прессе становились только хуже», — пояснил источник.

Британская полиция в настоящее время изучает информацию о новой предполагаемой жертве Эндрю Маунтбатен-Виндзора, которую Джеффри Эпштейн якобы отправил в Великобританию для встречи с ним. Инцидент, по утверждению адвоката Брэда Эдвардса, произошел в 2010 году Роял-Лодж. Девушке было около 20. Сам бывший принц последовательно отрицает все обвинения, а полиция пока не получила официального заявления от предполагаемой пострадавшей.

Ранее из письма Сары Фергюсон, экс-жены бывшего принца Эндрю, стало известно, что у Джеффри Эпштейна был тайный сын. Письма от Фергюсон, герцогини Йоркской, от 21 сентября 2011-го нашли в новой порции опубликованных файлов по делу Эпштейна.