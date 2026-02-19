Реклама

Из жизни
16:11, 19 февраля 2026Из жизни

Бывшему принцу Эндрю предсказали пожизненное заключение

Бывшего принца Эндрю арестовали по статье, предусматривающей пожизненный срок
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Getty Images

Опальному брату Карла III, бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненный срок. Об этом пишет Daily Mirror.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован утром 19 февраля, в день своего 66-летия. Представители властей заявили, что он был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Издание отмечает, что статья о нарушениях на госслужбе появилась в английском законодательстве еще в XIII веке. Обычно по ней судили людей, которые злоупотребляли властью, пренебрегали своими обязанностями или разглашали секретную информацию.

Преступление классифицируется как тяжкое и должно рассматриваться только в Королевском суде. Согласно данным британской прокуратуры, наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре того же года вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с участием Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Накануне публикации основного массива документов Эпштейна, бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

Ранее сообщалось, что младшего брата Карла III после ареста увезли в неизвестном направлении. По правилам его должны поместить в изолятор временного содержания как минимум на 12 часов.

