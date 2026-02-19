Бывшему принцу Эндрю предсказали пожизненное заключение

Бывшего принца Эндрю арестовали по статье, предусматривающей пожизненный срок

Опальному брату Карла III, бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненный срок. Об этом пишет Daily Mirror.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован утром 19 февраля, в день своего 66-летия. Представители властей заявили, что он был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Издание отмечает, что статья о нарушениях на госслужбе появилась в английском законодательстве еще в XIII веке. Обычно по ней судили людей, которые злоупотребляли властью, пренебрегали своими обязанностями или разглашали секретную информацию.

Преступление классифицируется как тяжкое и должно рассматриваться только в Королевском суде. Согласно данным британской прокуратуры, наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре того же года вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с участием Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Накануне публикации основного массива документов Эпштейна, бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

Ранее сообщалось, что младшего брата Карла III после ареста увезли в неизвестном направлении. По правилам его должны поместить в изолятор временного содержания как минимум на 12 часов.