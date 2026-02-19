Опального принца Эндрю увезли после ареста в неизвестное место

«Би-би-си»: Бывший принц Эндрю содержится под стражей в неизвестном месте

Журналистам неизвестно, где сейчас содержится арестованный бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает «Би-би-си».

Британская полиция подтвердила, что бывший принц находится под стражей. По правилам, его должны поместить в изолятор временного содержания как минимум на 12 часов.

Хоть подозрительную колонну машин и видели утром у поместья опального принца, все еще нет точной информации, когда именно он был задержан и в какое место его увезли.

Раннее сообщалось, что бывшего принца и брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Рассматривается версия, что он мог передавать американскому финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию.