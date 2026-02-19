Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:11, 19 февраля 2026Из жизни

Арестован скандальный брат короля Карла III. Бывший принц мог сливать финансисту-педофилу Эпштейну государственные тайны

Брата короля Британии Карла III Эндрю задержали по делу Эпштейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wpa Pool / Getty Images

Бывшего принца и брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Рассматривается версия, что он мог сливать американскому финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну государственные тайны.

Как пишет Daily Mail, шесть полицейских машин прибыли в Сандрингем утром 19 февраля. Как рассказали очевидцы, автомобили были без опознавательных знаков. Группа из восьми человек была в штатском, но у одного из мужчин заметили ноутбук, которым пользуются в полиции.

Эндрю, которому сегодня исполняется 66 лет, находится в «ссылке» в Сандрингеме после того, как его старший брат выселил его из резиденции в Виндзорском замке после скандала с участием бывшего принца в деле Джеффри Эпштейна.

Полиция между тем опубликовала официальный отчет, однако имени Эндрю в документе нет.

В рамках расследования 19 февраля мы арестовали мужчину около 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. В настоящее время мужчина остается под стражей в полиции

полиция долины Темзы

Незадолго до ареста премьер Британии заявил о равенстве всех перед законом

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор «не стоит выше закона» и должен рассказать властям Великобритании и США о своих связях с Джеффри Эпштейном.

Он отметил, что любой, кто располагает информацией, касающейся насилия в отношении женщин и девочек, обязан сообщить об этом, кем бы он ни был. «Один из основных принципов нашей системы заключается в том, что все равны перед законом, и никто не стоит выше закона», — заявил он, выступая на «Би-би-си».

Фото: Toby Melville / Reuters

Эндрю передавал Эпштейну официальные отчеты о своих визитах в другие страны

Из писем Эпштейна стало известно, что в 2010 и 2011 годах Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, на тот момент еще не лишившийся титулов, отправил финансисту подробности предстоящих поездок в Сингапур, Вьетнам и Гонконг, а затем предоставил ему конфиденциальные отчеты об этих визитах всего через пять минут после их получения от своего помощника.

Кроме того, на Рождество 2010 года, уже после того как Эпштейн был признан виновным в преступлениях сексуального характера, бывший принц поделился с ним закрытой информацией об инвестиционных возможностях, касающихся проекта восстановления инфраструктуры в афганской провинции Гильменд.

Бывший министр бизнеса Винс Кейбл, в свою очередь, заявил, что ничего не знал о передаче таких сведений. Согласно официальным правилам, торговые представители обязаны хранить конфиденциальность в отношении коммерческой и политической информации даже после окончания срока полномочий.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Король Карл III обещал помочь полиции в расследовании против брата

Букингемский дворец ранее опубликовал официальное заявление монарха, в котором тот пообещал, что дворец «будет готов помочь» полиции, если правоохранители обратятся к членам королевской семьи за содействием в расследовании.

Речь идет как о подозрениях в передаче конфиденциальных документов Эпштейну, когда Эндрю исполнял обязанности торгового представителя, так и о новых заявлениях потенциальной жертвы. Эпштейн якобы отправил девушку в Лондон в 2010 году для встречи с экс-принцем в его бывшей резиденции Роял-Лодж.

Сам Эндрю продолжает отрицать все обвинения в сексуальных домогательствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован скандальный брат короля Карла III. Бывший принц мог сливать финансисту-педофилу Эпштейну государственные тайны

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    В России отреагировали на желание Украины втянуть Европу в переговоры

    В Госдуме указали на попытки поссорить Россию с США

    Инфляционные ожидания россиян упали

    Российский «Гонец» назвали примером удачной конверсии

    Названы главные причины разряда автомобильного аккумулятора в морозы

    В России напомнили о нарушении Хрущевым трех конституций после слов его правнучки о Крыме

    Популярная российская актриса восхитила фанатов внешностью после похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok