Брата короля Британии Карла III Эндрю задержали по делу Эпштейна

Бывшего принца и брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Рассматривается версия, что он мог сливать американскому финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну государственные тайны.

Как пишет Daily Mail, шесть полицейских машин прибыли в Сандрингем утром 19 февраля. Как рассказали очевидцы, автомобили были без опознавательных знаков. Группа из восьми человек была в штатском, но у одного из мужчин заметили ноутбук, которым пользуются в полиции.

Эндрю, которому сегодня исполняется 66 лет, находится в «ссылке» в Сандрингеме после того, как его старший брат выселил его из резиденции в Виндзорском замке после скандала с участием бывшего принца в деле Джеффри Эпштейна.

Полиция между тем опубликовала официальный отчет, однако имени Эндрю в документе нет.

В рамках расследования 19 февраля мы арестовали мужчину около 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. В настоящее время мужчина остается под стражей в полиции полиция долины Темзы

Незадолго до ареста премьер Британии заявил о равенстве всех перед законом

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор «не стоит выше закона» и должен рассказать властям Великобритании и США о своих связях с Джеффри Эпштейном.

Он отметил, что любой, кто располагает информацией, касающейся насилия в отношении женщин и девочек, обязан сообщить об этом, кем бы он ни был. «Один из основных принципов нашей системы заключается в том, что все равны перед законом, и никто не стоит выше закона», — заявил он, выступая на «Би-би-си».

Фото: Toby Melville / Reuters

Эндрю передавал Эпштейну официальные отчеты о своих визитах в другие страны

Из писем Эпштейна стало известно, что в 2010 и 2011 годах Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, на тот момент еще не лишившийся титулов, отправил финансисту подробности предстоящих поездок в Сингапур, Вьетнам и Гонконг, а затем предоставил ему конфиденциальные отчеты об этих визитах всего через пять минут после их получения от своего помощника.

Кроме того, на Рождество 2010 года, уже после того как Эпштейн был признан виновным в преступлениях сексуального характера, бывший принц поделился с ним закрытой информацией об инвестиционных возможностях, касающихся проекта восстановления инфраструктуры в афганской провинции Гильменд.

Бывший министр бизнеса Винс Кейбл, в свою очередь, заявил, что ничего не знал о передаче таких сведений. Согласно официальным правилам, торговые представители обязаны хранить конфиденциальность в отношении коммерческой и политической информации даже после окончания срока полномочий.

Король Карл III обещал помочь полиции в расследовании против брата

Букингемский дворец ранее опубликовал официальное заявление монарха, в котором тот пообещал, что дворец «будет готов помочь» полиции, если правоохранители обратятся к членам королевской семьи за содействием в расследовании.

Речь идет как о подозрениях в передаче конфиденциальных документов Эпштейну, когда Эндрю исполнял обязанности торгового представителя, так и о новых заявлениях потенциальной жертвы. Эпштейн якобы отправил девушку в Лондон в 2010 году для встречи с экс-принцем в его бывшей резиденции Роял-Лодж.

Сам Эндрю продолжает отрицать все обвинения в сексуальных домогательствах.