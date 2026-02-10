Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:34, 10 февраля 2026Из жизни

Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

Король Карл III прокомментировал обвинения в адрес бывшего принца Эндрю
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Toby Melville / Reuters

Букингемский дворец опубликовал официальное заявление короля Карла III, связанное с обвинениями в адрес бывшего принца Эндрю, младшего брата монарха. Об этом сообщает Daily Mirror.

Карл III пообещал, что дворец «будет готов помочь» полиции, если правоохранители обратятся к членам королевской семьи за содействием в расследовании возможных правонарушений Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

Речь идет как о подозрениях в передаче конфиденциальных документов финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну, когда Эндрю исполнял обязанности торгового представителя, так и о новых заявлениях потенциальной жертвы. Эпштейн якобы отправил девушку в Лондон в 2010 году для встречи с бывшим принцем в его бывшей резиденции Роял-Лодж. Карл III уже выразил глубокую озабоченность самим фактом обвинений в адрес его младшего брата.

Сам Эндрю всегда отрицал все обвинения в сексуальных домогательствах.

В октябре прошлого года король уже лишил Эндрю всех титулов и почетных званий после публикации книги его жертвы Вирджинии Джуффре.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Ранее наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон впервые прокомментировали скандал, начавшийся из-за связей британской королевской семьи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, которые вскрылись после публикации его документов. «Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены все новыми разоблачениями. Их мысли сосредоточены на жертвах», — заявил пресс-секретарь Уильяма и Кейт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Стало известно о многомиллионном долге Telegram

    Захарова высказалась об участии России в «бале вампиров»

    Российский военный рассказал о ловушках для ВСУ в зоне СВО

    Тихановская объяснила смену политики Украины по Белоруссии

    Лыжница Непряева рассказала о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

    Пакистан представил похожий на «Ланцет» бензиновый дрон

    Схватка мастеров маникюра в салоне красоты российского города попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok