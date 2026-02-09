Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:28, 9 февраля 2026Из жизни

Наследника британского престола обеспокоило разоблачение связей с финансистом-педофилом

Принц Уильям прокомментировал связи королевской семьи с Джеффри Эпштейном
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Aaron Chown - Pool / Getty Images

Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон впервые прокомментировали скандал, начавшийся из-за связей британской королевской семьи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, которые вскрылись после публикации его документов. Об этом сообщает издание People.

«Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены все новыми разоблачениями. Их мысли сосредоточены на жертвах», — заявил пресс-секретарь Уильяма и Кейт. Прежде пара никогда не высказывалась по поводу скандала публично.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с братом короля Карла III — принцем Эндрю.

Ранее сообщалось о переписке Эпштейна и бывшей жены Эндрю. Она хвалила его, выпрашивала у него деньги и рассказывала о «секс-уик-энде» одной из дочерей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Наследника британского престола обеспокоило разоблачение связей с финансистом-педофилом

    Подвижной состав на МЦД полностью обновили

    Орбан сделал резкое заявление о помощи Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok