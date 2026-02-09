Наследника британского престола обеспокоило разоблачение связей с финансистом-педофилом

Принц Уильям прокомментировал связи королевской семьи с Джеффри Эпштейном

Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон впервые прокомментировали скандал, начавшийся из-за связей британской королевской семьи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, которые вскрылись после публикации его документов. Об этом сообщает издание People.

«Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены все новыми разоблачениями. Их мысли сосредоточены на жертвах», — заявил пресс-секретарь Уильяма и Кейт. Прежде пара никогда не высказывалась по поводу скандала публично.

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с братом короля Карла III — принцем Эндрю.

Ранее сообщалось о переписке Эпштейна и бывшей жены Эндрю. Она хвалила его, выпрашивала у него деньги и рассказывала о «секс-уик-энде» одной из дочерей.