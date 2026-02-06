Принц Эндрю сводил девушку, отправленную ему Эпштейном, в Букингемский дворец

Новая предполагаемая жертва финансиста-педофила Джеффри Эпштейна через своего адвоката утверждает, что ее отправили в Великобританию для секса с бывшим принцем Эндрю. Об этом сообщает New York Post.

Как заявил адвокат Брэд Эдвардс, который ранее представлял самую известную жертву Эпштейна, ныне покойную Вирджинию Джуффре, его новая клиентка, не являющаяся гражданкой Великобритании, была переправлена финансистом в Лондон в 2010 году. По словам Эдвардса, девушка провела ночь с сыном Елизаветы II в его королевской резиденции Роял-Лодж. «Речь идет как минимум об одной женщине, отправленной Джеффри Эпштейном принцу Эндрю. И после ночи с ним она даже удостоилась чаепития в Букингемском дворце», — отметил юрист.

Это первое обвинение, из которого следует, что бывший принц привел девушку не просто в апартаменты, а в королевскую резиденцию. По словам адвоката, между его подзащитной и бывшим принцем также велась переписка. Однако контакты прекратились после того, как Эндрю лишили титулов и выселили из особняка. Сам бывший принц, всегда категорически отрицавший обвинения Джуффре, на новые обвинения в свой адрес пока не отреагировал.

Ранее экс-герцог Йоркский Эндрю покинул королевскую резиденцию Роял-Лодж под покровом ночи, чтобы переехать в поместье Сандрингем. Как рассказал изданию друг бывшего принца, на фоне публикации новой порции файлов из дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна младшему брату короля дали понять, что пора съезжать из особняка при Виндзорском замке.