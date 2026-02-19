Брата короля Карла III отпустили из-под стражи

Sky News: Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи

Младшего брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что он провел в полицейском участке около 12 часов.

Бывшего принца Эндрю арестовали 19 февраля, когда он праздновал свое 66-летие в собственном доме. Сообщалось, что его подозревают в разглашении государственной тайны, ближайшему родственнику короля может грозить пожизненное заключение. В частности, утверждалось, что брат британского монарха отправлял Эпштейну официальные отчеты о своих визитах в другие страны в качестве торгового представителя Великобритании. В то же время Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает какие-либо правонарушения, связанные с Джеффри Эпштейном.

