Названы главные ошибки при покупке квартиры в ипотеку

Девелопер Архангельская: Поиски квартиры надо начинать с расчета бюджета

Перед тем, как начинать поиски квартиры под ипотеку, стоит рассчитать бюджет покупки. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

Такую ошибку эксперт считает одной из главных при подборе ипотечной квартиры. Не имея представления об изначальном бюджете, потенциальный заемщик, уже приглядев квартиру мечты, может влезть в неподъемные долги. «Максимальный срок снижает платеж, но увеличивает итоговую переплату, а слишком короткий, напротив, создает серьезную нагрузку», — объясняет Архангельская. Поэтому прежде всего нужно оценить, какая долговая нагрузка для вас посильна, насколько стабилен заработок и имеется ли финансовая подушка. После этого девелопер советует подать заявку в банк и, только получив одобрение, приступать к поиску заветной квартиры.

Лучше всего брать ипотеку на длительный период с возможностью досрочного погашения или рефинансирования. Ежемесячный платеж стоит ограничить суммой, равноценной 30-35 процентам от вашего ежемесячного дохода. При этом общий уровень долговой нагрузки не должен превышать 40-50 процентов.

Еще одна ошибка покупателей — пренебрежение реальными характеристиками района в пользу визуального впечатления. Нередко ипотечники уделяют больше внимания планировке квартиры и благоустройству района, игнорируя такие важные факторы, как транспортная доступность, время в дороге до работы, загруженность школ, детсадов и коммерческой инфраструктуры. Кроме того, многие покупатели не уделяют внимания инженерным характеристикам дома, хотя именно эти параметры в первую очередь влияют на комфорт проживания и ликвидность при перепродаже.

Помимо этого, Архангельская указала на еще одну частую ошибку заемщиков. Выбирать банк исключительно по размеру ставки неразумно — стоит учесть полную стоимость кредита с итоговой переплатой, размером ежемесячного платежа, условий страхования и требований к первоначальному взносу. Также перед тем, как подавать заявку, рекомендуется закрыть действующие кредиты, отказаться от кредитных карт и рассрочек на маркетплейсах. Все это позволит снизить в глазах банка общую финансовую нагрузку заявителя. Также стоит просчитать сопутствующие траты на ремонт, обустройство квартиры и возможную аренду на время строительства дома, что в среднем добавляет к ежемесячному ипотечному платежу еще 15-20 процентов дополнительных расходов.

Ранее россиянам, желающим погасить ипотеку досрочно, дали совет. В таком случае гораздо выгоднее сокращать срок кредита, чем снижать ежемесячный платеж.