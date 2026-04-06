Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

При досрочном погашении ипотеки гораздо выгоднее сокращать срок кредита, чем снижать ежемесячный платеж. Совет россиянам на этот счет дал член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с News.ru.
«Если говорить исключительно о финансовой выгоде, то при досрочном погашении выгоднее выбирать сокращение срока кредита. При одном и том же размере взноса, скажем 500 тысяч рублей, вариант с уменьшением срока позволяет сэкономить на процентах значительно больше — примерно 880 тысяч рублей против 340 тысяч рублей при снижении ежемесячного платежа», — объяснил парламентарий.
Уменьшение ежемесячного платежа, в свою очередь, создает подушку безопасности и помогает высвободить средства на другие цели, уточнил Чаплин. Чтобы платить меньше в случае финансовых трудностей, а в благополучный период — погашать ипотеку в ускоренном темпе, депутат предложил заемщикам выбирать такое снижение долговой нагрузки на бумаге, однако фактически продолжать вносить прежнюю сумму.
Ранее эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова порекомендовала россиянам брать ипотеку в ближайшее время.