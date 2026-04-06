Экономика
13:19, 6 апреля 2026

Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

Депутат Чаплин: При досрочном погашении ипотеки выгоднее сокращать срок кредита
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

При досрочном погашении ипотеки гораздо выгоднее сокращать срок кредита, чем снижать ежемесячный платеж. Совет россиянам на этот счет дал член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

«Если говорить исключительно о финансовой выгоде, то при досрочном погашении выгоднее выбирать сокращение срока кредита. При одном и том же размере взноса, скажем 500 тысяч рублей, вариант с уменьшением срока позволяет сэкономить на процентах значительно больше — примерно 880 тысяч рублей против 340 тысяч рублей при снижении ежемесячного платежа», — объяснил парламентарий.

Уменьшение ежемесячного платежа, в свою очередь, создает подушку безопасности и помогает высвободить средства на другие цели, уточнил Чаплин. Чтобы платить меньше в случае финансовых трудностей, а в благополучный период — погашать ипотеку в ускоренном темпе, депутат предложил заемщикам выбирать такое снижение долговой нагрузки на бумаге, однако фактически продолжать вносить прежнюю сумму.

Ранее эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова порекомендовала россиянам брать ипотеку в ближайшее время.

